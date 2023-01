Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de Maurício Abib, encontrado no início da noite deste domingo (22), em seu apartamento, no Jardim Altvater, em Santo Antônio da Platina/PR.

Maurício era funcionário da empresa JL Diesel, em Santo Antônio da Platina. Há suspeita de que pode ter sofrido um mal súbito na sexta-feira (20). No entanto, outras hipóteses para a morte também serão investigadas pela Polícia Civil.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico-Legal de Jacarezinho