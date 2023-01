Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Veranistas lotaram a praia na manhã deste domingo (22) para acompanhar a tradicional travessia a nado de Guaratuba, no Litoral do Estado. Realizado após um hiato de 12 anos, o evento teve a participação de um público diverso, incluindo crianças e pessoas com deficiência.

A largada foi dada às 8h em frente ao Hotel Caieiras Vila Real. Com um número recorde de inscritos, a competição contou com cerca de 300 atletas da comunidade e 50 do Corpo de Bombeiros. Os participantes competiram em diversas categorias, dos 12 aos 80 anos, divididas em três provas: 1500m, 750m e 400m.

Lidiana Cornélio Silva, educadora física, está na quinta competição de águas abertas e pela primeira vez participa do desafio em Guaratuba, na categoria de 1500m. Segundo ela, o mar é imprevisível, mas está confiante, já que se preparou com antecedência. “Estou me preparando desde o começo do ano para fazer uma boa prova. O mar é desafiador, é sempre diferente. Mas a gente vem pra fazer o nosso melhor e superar os desafios”.

Já Anderson Rosso de Moura também nadou os 1500m, mas na categoria de pessoas com deficiência. Ele tem paralisia do lado direito do corpo, o que não o impediu de competir. “Essa é a minha primeira vez aqui em Guaratuba. Faz dez anos que eu treino. Pra mim é uma experiência incrível.”



A ação faz parte do calendário de competições esportivas dos Jogos de Aventura e Natureza inseridos no Verão Maior Paraná, organizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte. Para se inscrever, cada atleta doou 2kg de alimentos, que foram doados para a Prefeitura de Guaratuba e receberão o destino mais adequado.

RETOMADA— Para o secretário estadual do Esporte, Hélio Wirbiski, a retomada foi um acontecimento importante para a economia do litoral paranaense. “O esporte é indutor do turismo. Nós temos 30 eventos desse porte no litoral durante toda a temporada. A ideia é atrair atletas com suas famílias para que além de praticar esportes, a gente consiga criar um círculo virtuoso da economia”, destacou. Segundo o coordenador dos Jogos de Aventura e Natureza, Jackson Douglas Almeida, a prova, que é uma tradição na cidade, é realizada desde 1987 e terá novas etapas ao longo do ano.

“É uma prova de águas abertas, mas mantemos o nome por conta da tradição. Ainda teremos duas etapas dentro do calendário de jogos de aventura e natureza: uma no meio do ano no festival de inverno no litoral e outra em outubro na região de Angra doce.

Ele destaca que para a retomada houve muito planejamento e a participação do Estado foi fundamental para o processo. “Estamos planejando essa prova há 2 meses. O Governo do Estado entrou com toda a infraestrutura e logística para realizar a prova”. O pequeno Erik de Albuquerque Maranhão Galvão, de apenas 11 anos, treinou muito para a sua primeira competição. “Estou um pouco nervoso e ansioso, acho que vou chegar pelo meio da tabela. Espero que seja o melhor”. O pai não esconde o orgulho em ver o filho competindo. “Vamos ver se ele vai fazer uma boa prova. Estamos na expectativa acompanhando. Ontem ele nadou, fizemos a travessia juntos. Ele já treina, acho que vai bem”.A ação faz parte do calendário de competições esportivas dos Jogos de Aventura e Natureza inseridos no Verão Maior Paraná, organizados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte. Para se inscrever, cada atleta doou 2kg de alimentos, que foram doados para a Prefeitura de Guaratuba e receberão o destino mais adequado.— Para o secretário estadual do Esporte, Hélio Wirbiski, a retomada foi um acontecimento importante para a economia do litoral paranaense. “O esporte é indutor do turismo. Nós temos 30 eventos desse porte no litoral durante toda a temporada. A ideia é atrair atletas com suas famílias para que além de praticar esportes, a gente consiga criar um círculo virtuoso da economia”, destacou. Segundo o coordenador dos Jogos de Aventura e Natureza, Jackson Douglas Almeida, a prova, que é uma tradição na cidade, é realizada desde 1987 e terá novas etapas ao longo do ano.“É uma prova de águas abertas, mas mantemos o nome por conta da tradição. Ainda teremos duas etapas dentro do calendário de jogos de aventura e natureza: uma no meio do ano no festival de inverno no litoral e outra em outubro na região de Angra doce.Ele destaca que para a retomada houve muito planejamento e a participação do Estado foi fundamental para o processo. “Estamos planejando essa prova há 2 meses. O Governo do Estado entrou com toda a infraestrutura e logística para realizar a prova”.

Almeida também afirmou que o apoio do município foi importante e que a estrutura do evento garantiu mais segurança e conforto aos atletas. Estavam à disposição dos participantes motos aquáticas, barcos de resgate, caiaques e pranchas de stand up paddle.

“Convocamos o pessoal local para dar o suporte de mar, fizemos a aferição do percurso pelo gps e montamos uma estrutura de hidratação, largada e chegada, para que os atletas fizessem a prova com segurança”.

Todos os atletas utilizaram a tecnologia de controle em chip, cedida pela Federação dos Desportos Aquáticos do Paraná (FDAP), instituição responsável por supervisionar a competição.

BOMBEIROS— Cerca de 50 integrantes do Corpo de Bombeiros participaram da travessia. A maior parte competiu na categoria de 1500m, enquanto alguns participaram do percurso de 750m.

Segundo Jackson, a participação da corporação é importante em toda a programação do Verão Maior Paraná.

“É uma prova importante para os bombeiros. Eles fazem a prática diária. E nós agradecemos a participação deles, tanto pela segurança na prova, mas como em todo o auxílio no Verão Maior Paraná”, enfatizou.

Leandro de Souza Graça, de 33 anos, disse que sente orgulho em representar o Corpo de Bombeiros em competições. Ele atua na corporação há dez anos. “Sempre represento os bombeiros em todas as competições em que posso participar. É um grande orgulho. tem também nossos amigos civis que participam conosco. E funciona como um treinamento pra nós”.