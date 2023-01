Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O acidente que terminou com uma morte, na tarde deste domingo (22), na Rodovia da Uva, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, deixou pelo menos cinco pessoas feridas. Um Fiat Palio e um Honda Civic colidiram de frente em uma região de curva, no bairro de Bacaetava.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) não revelou detalhes sobre a dinâmica do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, no Fiat Palio estavam dois ocupantes, Ezequiel Chagas, de 23 anos, conduzia o carro e não resistiu aos ferimentos. Já no banco do passageiro estava uma gestante, que foi resgatada de helicóptero, com ferimentos considerados graves.

Já no Honda Civic estava uma família. O casal que seguia no banco da frente teve apenas ferimentos leves, porém, os dois filhos, que seguiam no banco traseiro, tiveram lesões moderadas e foram encaminhados ao hospital para avaliação.

“Estávamos indo passear, para conhecer uma gruta bastante conhecida, é um lugar bastante bonito. A gente almoçou e veio, bem devagar, tranquilo, com as crianças. Mas daí o outro carro que vinha no sentido contrário perdeu a direção e bateu de frente. Deu pra ver que ele estava muito rápido”, contou Michel Kohler, motorista do Honda.

O pai, que estava com um curativo em uma das pernas e algumas manchas de sangue na roupa, lamentou que as crianças tiveram ferimentos e foram levadas para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Minha filha quebrou o nariz, e o meu menino está com machucados também. Foram pra UTI”, completou.

Suspeita de imprudência

Segundo testemunhas, no momento do acidente, o Fiat Palio seguia em alta velocidade e perdeu o controle na curva. Como a rodovia é de pista simples, o automóvel logo invadiu a pista contrária e atingiu em cheio o Honda da família.

O motorista atingido aproveitou para reforçar que os pneus do Palio estavam todos carecas e ainda havia uma garrafa de bebida alcoólica no interior do automóvel.