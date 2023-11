Mais de mil estudantes de colégios de Jacarezinho e região visitaram a 2ª Feira de Profissões da Universidade Estadual do Norte do Paraná, na última terça-feira (13), no Centro de Ciências da Saúde do Campus de Jacarezinho. Promovida pela Pró-Reitoria de Graduação da UENP e pelos colegiados de curso, a Feira tem o objetivo de divulgar informações sobre as graduações ofertadas, sobre as formas de ingresso e sobre as atividades desenvolvidas no percurso acadêmico com ênfase na qualidade da formação por meio do ensino, da pesquisa e da extensão.

Maria Clara Moraes, de 17 anos, do Colégio Estadual Luiz Setti, de Jacarezinho, visitou a Feira com planos para o futuro. Ela comentou que pretende prestar o Vestibular 2024 da UENP para o curso de Pedagogia. “Espero muito que eu passe. Estou estudando bastante para isso. As meninas do curso de Pedagogia aqui na Feira me deixaram muito feliz, porque me explicaram muito bem o que eu queria saber. Tiraram as minhas dúvidas e mostraram que há outras oportunidades dentro do ramo que quero seguir”, disse.

Durante o dia, a Feira de Profissões da UENP recebeu estudantes de colégios públicos e privados das cidades de Jacarezinho, Ipaussu, Carlópolis, Cambará, Tejupá, Santa Cruz do Rio Pardo, Ourinhos, Salto Grande, Santo Antônio da Platina, Ribeirão Claro e Andirá. Emily Ferreira, de 17 anos, da ETEC de Ipaussu, surpreendeu-se com a Feira. “Fui a várias Feiras da região, mas essa foi a que mais gostei e me identifiquei. Pretendo prestar o Vestibular para o curso de Fisioterapia na UENP. Verem eles aplicarem a teoria e prática, fizeram meus olhos brilharem ainda mais”, partilhou.

O professor de Geografia da Escola Estadual Professora Esmeralda Soares Ferraz, de Ourinhos, Ricardo Silva, destacou que a Feira é um momento importante para auxiliar os alunos na escolha de um curso de graduação. “Muitos alunos têm interesse em cursar a faculdade, mas ficam em dúvida sobre a área e os campos de trabalho, então o evento ajuda muito. Nossa escola tem muitos alunos de origem humilde, nós conversamos com eles sobre a qualidade do ensino aqui da UENP, justamente para motivá-los a entrar no curso superior após o término da escola”, disse.

Durante a feira, os visitantes puderam interagir com estudantes e professores dos cursos de graduação da UENP, conhecer o Centro de Estudos, laboratórios e outras estruturas da Universidade, além dos serviços prestados à comunidade. O reitor Fábio Antonio Néia Martini, comenta que o evento é uma grande oportunidade para os alunos do ensino médio conhecerem mais da Instituição.

“Para além da UENP mostrar o que desenvolve, a Feira proporciona que os alunos da nossa região conheçam a Universidade de uma forma mais descontraída, em contato direto com os nossos estudantes que já estão inseridos aqui como nossos protagonistas. O evento também é uma oportunidade para que eles consigam se imaginar neste mundo de oportunidades que é a vida acadêmica, sobretudo, a UENP”, ressalta o reitor da UENP.

O diretor do Campus de Jacarezinho, Luiz Fernando Kazmierczak, ressalta que a Feira é um momento importante para mostrar a Universidade para as escolas, para os cursos mostrarem suas atividades e as possibilidades de mercado de trabalho e tudo aquilo que a UENP desenvolve. “Com a realização da segunda edição, está se tornando tradição a Feira. É bem importante que o evento se torne uma data fixa no nosso calendário, pois isso vai ajudar muito, tanto no Vestibular, quanto na visibilidade da Universidade na nossa região”, acentuou.

A pró-reitora de Graduação, Juliana Telles Faria Suzuki, destacou a importância da Feira para divulgação da Universidade. Ela comenta que a Feira tem contribuído para dar maior visibilidade para os cursos de graduação da UENP. “Somos uma Universidade pública, gratuita e de qualidade e a Feira tem demonstrado isso aos estudantes. Temos apresentado aquilo que nós fazemos com excelência, com qualidade e estamos muito contentes. Em Jacarezinho, tivemos resultados muito positivos, com visitas de várias escolas e integração tanto da comunidade interna quanto externa”, disse.

Plantão de inscrições

Durante a Feira, o Campus de Jacarezinho realizou o plantão de inscrições para o Vestibular da UENP. “Com esse trabalho, auxiliamos os estudantes que querem fazer o Vestibular com a inscrição e solicitação da isenção da taxa de inscrição. Recebemos, durante o dia, alunos de várias cidades com bastante interesse nos cursos que a UENP oferece”, disse Júlia Tunes, da Divisão Acadêmica do Campus de Jacarezinho.

II Feira de Profissões

A Feira de Profissões da UENP é um evento aberto, público e gratuito, além das visitas de escolas, também são permitidas visitas individuais, com familiares e amigos. Nesta quinta-feira (16), o evento acontece no Campus de Cornélio Procópio. Já o Campus Luiz Meneghel recebe a Feira de Profissões no dia 27 de novembro, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h. O Campus fica localizado na Rodovia BR-369, Km 54, Vila Maria, em Bandeirantes.