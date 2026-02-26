,Na tarde desta quarta-feira, 25 de fevereiro, uma ação integrada entre as Polícias Militares do Paraná e de São Paulo resultou na prisão de um homem de 20 anos com mandado de prisão em aberto. A ocorrência foi registrada na região de divisa entre os municípios de Carlópolis (PR) e Fartura (SP).

O mandado judicial estava relacionado a um confronto armado ocorrido no ano anterior durante o cumprimento de uma ordem de busca domiciliar. Na ocasião, houve troca de tiros, resultando na morte de um dos envolvidos no local. Desde então, o suspeito teria proferido ameaças contra agentes de segurança pública.

A prisão também é considerada relevante no âmbito investigativo por conta da possível ligação do detido com um homicídio ocorrido em 25 de dezembro de 2025, no município de Santo Antônio da Platina. Na ocasião, um advogado foi morto por disparos de arma de fogo.

Conforme apurado pelas investigações conduzidas pelas Polícias, a motivação do crime estaria relacionada à suspeita de que a vítima colaborava com autoridades policiais, repassando informações que teriam contribuído para operações recentes contra um grupo criminoso.

O caso vem sendo acompanhado pela Comissão de Segurança da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que também tem prestado apoio às apurações.

Apesar da prisão realizada nesta quarta-feira, as investigações sobre o homicídio seguem em andamento e novas diligências deverão ser realizadas pelas autoridades competentes.