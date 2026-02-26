Na tarde de terça-feira (25), por volta das 18h05, uma ação conjunta da Polícia Militar resultou na apreensão de um veículo com indícios de adulteração de sinais identificadores no município de Carlópolis.

As equipes receberam informações de que um automóvel possivelmente “dublê” estaria circulando pela cidade. Diante da denúncia, foram iniciadas diligências na área urbana, com apoio das equipes de Rádio Patrulha e CPU, logrando êxito na localização do veículo na Rua Nicolau Miguel, região central.

Após a abordagem, foram realizadas buscas pessoal e veicular, não sendo encontrado, em um primeiro momento, nenhum objeto ilícito. Contudo, durante a verificação minuciosa dos elementos identificadores obrigatórios do automóvel, foram constatadas adulterações grosseiras no chassi e no número do motor.

Também foi observado que a etiqueta identificadora afixada na coluna do veículo apresentava indícios de substituição, com vestígios de cola nas laterais, indicando possível remoção anterior.

Na sequência, após análise de outros sinais remanescentes, foi possível identificar divergência entre a placa ostentada no momento da abordagem e a placa original do veículo. Em consulta aos sistemas competentes, constatou-se que o automóvel possuía registro de furto, conforme boletim registrado no ano de 2024 junto à Delegacia Eletrônica do Estado de São Paulo.

Diante dos fatos e da fundada suspeita da prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, foi dada voz de prisão ao condutor, que teve seus direitos constitucionais assegurados.

O abordado foi encaminhado ao Pelotão da Polícia Militar para registro da ocorrência, posteriormente ao hospital para exame de lesões corporais e, na sequência, apresentado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o veículo apreendido, para as providências legais cabíveis.