Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira mobilizou equipes de socorro em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná. A colisão envolveu um automóvel GM/Celta, com placas da cidade, e um caminhão Scania R460 acoplado a um semirreboque, ambos emplacados em Içara (SC).

De acordo com informações apuradas no local, o caminhão seguia pela PR-092 quando houve um choque lateral com o carro. O impacto fez o Celta capotar e parar fora da pista, na margem direita da rodovia.

O motorista do veículo, de 33 anos, e a passageira, de 40, sofreram ferimentos e foram encaminhados ao pronto-socorro municipal pela ambulância da concessionária que administra o trecho. O teste de alcoolemia não pôde ser realizado no condutor do carro devido à necessidade de atendimento hospitalar imediato. Já o caminhoneiro, de 44 anos, saiu ileso e passou pelo exame, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o trecho da rodovia é de pista simples e estava em boas condições de tráfego no momento do acidente.