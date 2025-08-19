Uma ação conjunta resultou na prisão de um homem e na apreensão de drogas, dinheiro e objetos de origem ilícita, na tarde desta segunda-feira (18), na Rua Antônio Domingues de Oliveira, em Ribeirão do Pinhal.

De acordo com informações, a operação foi desencadeada após denúncias anônimas de que no local funcionava um ponto de tráfico de drogas, no modelo conhecido como “formiguinha”, e que uma motocicleta roubada estaria escondida no quintal da residência.

Durante a abordagem, foram encontrados com o suspeito um pino de cocaína e dinheiro em espécie. Com autorização para vistoria no imóvel, os policiais localizaram mais três pinos de cocaína embalados para venda, além de um celular com avarias. No quintal, foi recuperada uma motocicleta com registro de furto na cidade de Nova Fátima.

No total, a operação resultou na apreensão de quatro pinos de cocaína, R$ 81 em dinheiro, um aparelho celular e a recuperação da motocicleta. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para análise da autoridade policial.

As forças de segurança destacam que a ação representa mais um passo no combate ao tráfico de drogas e à receptação de produtos furtados, reforçando a atuação integrada em prol da segurança pública no município.