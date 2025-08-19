A Polícia Militar apreendeu uma motocicleta e lavrou cinco autos de infração de trânsito durante patrulhamento ostensivo realizado na noite desta terça-feira (18), na Rua Estado do Rio, em frente ao Santuário. A ação teve início às 19h30 e se estendeu até às 22h.

De acordo com a PM, denúncias anônimas informaram que um indivíduo estaria utilizando uma motocicleta preta com peças vermelhas para comercializar entorpecentes na região. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor nem no entorno do local.

A motocicleta, uma Honda CG 160, não possuía débitos em aberto, mas apresentava diversas irregularidades: escapamento com descarga livre, ausência de retrovisores e rabeta cortada. Além disso, o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante das infrações e da impossibilidade de sanar as irregularidades no local, o veículo foi recolhido ao pátio. O condutor foi liberado com seus pertences.