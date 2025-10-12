Um padre morreu no final da manhã deste domingo (12), instante após celebrar a missa em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O padre Michelangelo Rameiro, mais conhecido como padre Miguel, participou da solenidade na comunidade São José, do Santuário Nossa Senhora de Fátima, localizado em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, e sofreu um mal súbito enquanto tirava os paramentos após a missa.

O Santuário, que pertence à Diocese de Paranaguá, emitiu uma nota na tarde deste domingo (12) lamentando a morte do padre Miguel. Conforme a direção, o padre era Vigário Paroquial e no último ato na igreja participou da solenidade especial em homenagem a Nossa Senhora Aparecida.

“O atendimento de emergência foi acionado, porém, ao chegar, o sacerdote já havia entrado na Casa do Pai”, informou a direção do Santuário.

O padre Miguel chegou a carregar a imagem da santa pela comunidade e realizou uma bênção especial para as crianças. Confira a nota completa do Santuário Nossa Senhora de Fátima: