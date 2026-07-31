Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta sexta-feira (31) no km 14 da Rodovia BR-153, em Jacarezinho, norte do Paraná.

A colisão envolveu três automóveis e deixou seis pessoas feridas, segundo informações das autoridades locais.

As primeiras equipes a chegar ao local foram do Corpo de Bombeiros, que enviou as viaturas ABTR 0175 e AA 0026. Os socorristas confirmaram a gravidade da ocorrência e iniciaram imediatamente o atendimento às vítimas.

Entre os feridos, uma pessoa apresentava fratura exposta no braço direito e sinais de choque hipovolêmico, sendo encaminhada em estado crítico para a Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho.

Outras três vítimas receberam atendimento do SAMU, com lesões classificadas entre leves e moderadas.

Já duas pessoas foram socorridas pela equipe da concessionária EPR, também com ferimentos de menor gravidade. Após a estabilização dos pacientes e a retirada dos veículos da pista, a Polícia Rodoviária Federal assumiu a responsabilidade pela ocorrência, realizando os procedimentos de praxe e organizando o tráfego na região.

O acidente provocou lentidão no trecho e chamou atenção para os riscos de colisões múltiplas em rodovias movimentadas.

A PRF deve apurar as circunstâncias da batida para identificar as causas do incidente.