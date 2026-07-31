A Polícia Civil do Paraná, por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, realizou, na manhã desta sexta-feira (31), uma ação policial na Vila Leão voltada ao cumprimento de ordem judicial e ao combate ao tráfico de drogas no município.

Durante as diligências em uma residência, os policiais localizaram um jovem de 22 anos e uma adolescente de 17 anos, que estavam em um dos quartos do imóvel. No local foram encontradas porções de drogas e diversos materiais indicativos, segundo a investigação, do fracionamento e acondicionamento de entorpecentes.

As apreensões compreenderam quatro porções de substância aparentando ser maconha, totalizando 7,4 gramas, além de uma porção de substância aparentando ser crack, pesando 20,9 gramas.

Também foram arrecadadas duas balanças de precisão, grande quantidade de embalagens plásticas tipo zip lock e eppendorfs, dinheiro em espécie, aparelhos celulares, lâminas, facas e outros objetos contendo vestígios de entorpecentes.

A investigação apontou ainda que um aparelho celular teria sido arremessado pela janela durante a ação policial.

Na área externa, os policiais localizaram o aparelho danificado e, no terreno vizinho, encontraram a porção de substância aparentando ser crack, reforçando os elementos colhidos durante a busca.

O jovem de 22 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, sendo posteriormente encaminhado à Cadeia Pública, onde permanece à disposição da Justiça.

A adolescente de 17 anos foi apreendida pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo encaminhada ao Ministério Público para as providências cabíveis.

“O enfrentamento ao tráfico exige presença, investigação e resposta imediata: onde houver comércio de drogas, a Polícia Civil atuará para interromper essa atividade criminosa e responsabilizar seus envolvidos.”

As investigações e os procedimentos de polícia judiciária foram presididos pelo delegado Tristão Antonio Borborema de Carvalho, delegado-chefe da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho.