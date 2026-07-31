Quatro homens morreram após entrarem em confronto com equipes da Polícia Militar na noite de quinta-feira (30), durante três ocorrências registradas nas cidades de Cambé, Jataizinho e Cornélio Procópio, no Norte do Paraná. As ações resultaram ainda na apreensão de armas de fogo e de mais de 33 quilos de drogas.

A primeira ocorrência foi registrada na marginal da PR-445, no Jardim Ana Rosa, em Cambé. De acordo com o 5º Batalhão da Polícia Militar, equipes do

Choque realizavam diligências após receberem denúncias de tráfico de drogas na região, quando localizaram um veículo suspeito.

Segundo a corporação, durante a tentativa de abordagem, o motorista tentou escapar e teria apontado uma arma de fogo contra os policiais.

Houve reação por parte da equipe, e o condutor, de 34 anos, foi atingido e morreu no interior do veículo. No local, os policiais apreenderam uma pistola Glock, 13 munições calibre 9 mm e aproximadamente 10,5 quilos de maconha distribuídos em tabletes.

As outras duas mortes ocorreram durante uma operação da Rotam do 30º Batalhão da PM na BR-369, voltada ao combate ao transporte de drogas. Conforme a Polícia Militar, um comboio suspeito foi identificado e os motoristas tentaram fugir ao perceberem a presença das viaturas.

Próximo ao km 122 da rodovia, nas imediações da praça de pedágio desativada de Jataizinho, um dos veículos foi interceptado.

A PM informou que o motorista lançou o carro contra as viaturas e, em seguida, desceu armado, efetuando disparos contra os policiais.

No confronto, ele foi baleado e morreu. Com o suspeito, foram apreendidos uma pistola Taurus e cerca de 21 quilos de maconha.

O segundo veículo continuou em fuga por aproximadamente 23 quilômetros, sendo alcançado na região de Cornélio Procópio. Ainda conforme a versão da Polícia Militar, o motorista e o passageiro desembarcaram atirando contra as equipes, que revidaram. Ambos morreram no local.

Com a dupla, foram apreendidos uma pistola Taurus com numeração suprimida, um revólver calibre .38 e cerca de 2,2 quilos de skank, variedade de maconha com maior concentração de THC e alto valor no mercado ilegal.

Os corpos dos quatro suspeitos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina.

As drogas apreendidas, avaliadas em aproximadamente R$ 120 mil, juntamente com as armas, foram encaminhadas às delegacias da Polícia Civil responsáveis pelas investigações. As circunstâncias das ocorrências serão apuradas pelos órgãos competentes.