Prisão em Jacarezinho reforça combate à violência doméstica

Um homem de 38 anos foi preso nesta quarta-feira (25) em Jacarezinho, no bairro Vila Scylla Peixoto, durante operação da Polícia Civil do Paraná. A ação contou com equipes da 12ª Subdivisão Policial e da Delegacia da Mulher do município.

A detenção ocorreu em cumprimento a mandado expedido pela Vara Criminal da Comarca, dentro de investigação que apura violência contra a mulher. Segundo a corporação, a medida tem caráter preventivo e busca garantir a segurança da vítima, evitando a continuidade das agressões e possíveis desdobramentos mais graves.

A Polícia Civil destacou que o enfrentamento à violência doméstica é prioridade institucional. A atuação rápida em casos de ameaça ou agressão visa interromper ciclos de violência e reduzir o risco de feminicídio.

Após ser capturado, o suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

A corporação reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima e que a colaboração da comunidade é essencial para proteger vítimas e fortalecer o combate à violência contra a mulher.

