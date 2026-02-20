Entre os dias 19 e 20 de fevereiro, duas ocorrências distintas exigiram a atuação do Corpo de Bombeiros em Jacarezinho.

– Colisão entre carro e moto

Na Rua Dr. Heráclio Gomes, um automóvel e uma motocicleta se envolveram em acidente. A condutora da moto, jovem de 21 anos, sofreu ferimentos leves, incluindo corte no braço esquerdo e contusão na perna direita. Após atendimento inicial no local, foi encaminhada para avaliação médica.

– Queda de bicicleta

Já na Avenida Marciano de Barros, um homem de 53 anos caiu de bicicleta e apresentou ferimentos moderados. Havia suspeita de fratura, além de corte no rosto e escoriações nos braços. Ele recebeu os primeiros socorros e foi levado ao hospital para exames mais detalhados.

As circunstâncias que levaram aos dois acidentes não foram informadas pelas autoridades.