Um acidente de grandes proporções foi registrado na manhã desta sexta-feira (20) na rodovia PR-445, no trecho que liga Londrina a Cambé. A colisão entre um carro e uma motocicleta ocorreu sobre o viaduto da Avenida Waldemar Spranger, na zona sul da cidade, e deixou o trânsito completamente congestionado.

De acordo com informações iniciais, a motocicleta atingiu a traseira do automóvel com violência, quebrando o vidro traseiro e ficando parcialmente presa dentro do veículo. O impacto lançou o condutor da moto sobre o capô, enquanto a passageira foi arremessada ao solo. O casal sofreu ferimentos significativos e precisou de atendimento imediato.

Equipes do Siate e do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao local e realizaram os primeiros socorros. O motociclista apresentava estado mais grave, enquanto a passageira também teve lesões consideráveis. Ambos foram encaminhados para atendimento hospitalar.

A rodovia, que já operava em meia pista devido a obras, registrava lentidão no momento do acidente. Segundo relatos, o motorista do carro reduziu a velocidade por causa do estreitamento da via, mas o motociclista não conseguiu frear a tempo, resultando na colisão. O tráfego permaneceu lento até a retirada dos veículos e a liberação da pista.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes, que devem apurar se a sinalização e as condições da obra contribuíram para o ocorrido.