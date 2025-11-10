Um grave acidente ocorrido na noite de domingo (9) na PR-272, em Siqueira Campos (PR), resultou na morte de um casal que trafegava em uma motocicleta. A colisão envolveu uma Honda CG 160 Titan, de Itaí (SP), e um Chevrolet Corsa com placas de Jacarezinho (PR).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista do Corsa fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi identificado. O impacto aconteceu por volta das 21h, no quilômetro 55,8 da rodovia.

O condutor da moto, de 24 anos, morreu no local. A passageira, de 26 anos, foi socorrida em estado grave por uma ambulância de Tomazina, mas faleceu pouco depois de dar entrada no hospital.

A análise preliminar aponta que o Corsa seguia no sentido decrescente da via, enquanto a motocicleta vinha na direção contrária. A perícia ainda investiga a dinâmica exata da colisão.

Os veículos foram recolhidos ao pátio da PRE de Siqueira Campos. A Polícia Civil está à frente das investigações e busca localizar o motorista que fugiu.