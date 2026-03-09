As Agências do Trabalhador do Paraná têm 26.157 vagas de emprego abertas em todas as regiões do Estado por meio da Rede Sine/Agências do Trabalhador. Esse é um dos maiores números do ano, ao lado das 26,5 mil vagas disponíveis no fim de janeiro.

As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais, com destaque para funções ligadas à indústria, comércio, serviços e agronegócio. Entre os cargos com maior número de vagas estão alimentador de linha de produção (7.158), abatedor (1.575) e operador de caixa (1.074).

A Regional de Cascavel lidera o ranking, com 5.915 vagas abertas, impulsionada principalmente pelo setor industrial e agroindustrial, com forte demanda por alimentadores de linha de produção (2.148) e abatedores (968). Na sequência aparece a Regional de Curitiba, que soma 4.893 oportunidades, refletindo a diversidade econômica da Capital e da Região Metropolitana.

A Regional de Campo Mourão reúne 3.206 vagas, com grande presença do setor agroindustrial, enquanto a Regional de Foz do Iguaçu contabiliza 2.704 oportunidades, puxadas especialmente pela indústria e pelo comércio, com destaque para alimentador de linha de produção (972) e repositor de mercadorias (102).

No Sudoeste, a Regional de Pato Branco tem 2.102 vagas, com forte participação da indústria e do comércio. Já a Regional de Londrina, no Norte do Estado, soma 2.863 oportunidades, com destaque para a indústria, comércio e serviços administrativos.

Outras regionais também apresentam volumes expressivos de vagas, como Maringá (1.825), Umuarama (1.042), Guarapuava (726), Paranaguá (515), Ponta Grossa (282) e Jacarezinho (84), demonstrando que a geração de empregos avança de forma equilibrada por todo o território paranaense.

Além das vagas operacionais, a rede também oferece oportunidades para cargos técnicos, administrativos, de nível superior e estágios, especialmente em Curitiba e na Região Metropolitana, ampliando as possibilidades para jovens e profissionais em busca de recolocação. Há vagas com salários maiores para cuidadores de idosos, professores de creches, analistas contábeis e consultores de vendas. Entre os estágios, destacam-se a procura por profissionais em formação para auxiliar jurídico e preparador físico