A edição 2026 do Ironman 70.3, realizada neste domingo (8) em Curitiba, foi marcada por um episódio trágico. Um dos competidores não resistiu após passar mal durante a etapa de ciclismo. Segundo comunicado oficial da organização, o atleta recebeu atendimento imediato da equipe médica e foi encaminhado a um hospital da região, mas não sobreviveu. Em respeito à família, o nome e demais informações pessoais não foram divulgados.

Apesar da fatalidade, o evento reuniu cerca de 1,4 mil participantes vindos de 22 estados brasileiros e de 15 países, reforçando a relevância da competição no calendário esportivo. O Ironman 70.3 combina três modalidades em sequência: natação, ciclismo e corrida, exigindo preparo físico e resistência extremos.

No campo esportivo, os destaques ficaram por conta dos vencedores profissionais. Entre os homens, Fernando Toldi, de São Paulo, conquistou o título com o tempo de 3h53, seguido por Reinaldo Colucci (3h55) e Enzo Krauss (3h57). No feminino, Pamela Oliveira, de Vila Velha (ES), garantiu o primeiro lugar, enquanto a curitibana Pietra Meneghini ficou em segundo. Giovana Opipari, estreando na categoria profissional, completou o pódio.

O evento, que celebra a superação e o espírito esportivo, terminou com um misto de emoção: a alegria das conquistas e a dor pela perda de um participante.