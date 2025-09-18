A EPR Litoral Pioneiro realiza nos dias 23 e 24 de setembro reuniões técnicas com as comunidades de Cambará e Jacarezinho. Na ocasião serão apresentados de maneira transparente os resultados dos estudos ambientais para as obras de duplicação da BR-369.

As reuniões técnicas são uma oportunidade para que os moradores dos dois municípios conheçam e esclareçam dúvidas sobre o projeto e a realização das obras. Os estudos que serão apresentados mostram um diagnóstico da região e os impactos que os trabalhos podem gerar, bem como medidas para reduzir a interferência nas comunidades.

O primeiro encontro será em Cambará, na terça-feira (23), no Espaço Cultural Nilza Furlan (Avenida Brasil, 1192). Na quarta-feira (24), a concessionária se reúne com os moradores de Jacarezinho no Complexo Educacional Sonia Regina Camargo da Silva, no Distrito de Marques dos Reis (Rua Carlos Gomes, 191).

As duas reuniões acontecem às 19h e serão transmitidas ao vivo na página do YouTube da empresa Caruso, pelos links: Cambará (https://www.youtube.com/watch?v=KEAentpmslQ) e Jacarezinho (https://www.youtube.com/watch?v=h9LVNH7jpfI).

Duplicação da BR-369

O projeto de duplicação da BR-369 está em fase de licença ambiental junto ao Instituto Água e Terra. Ao todo, serão duplicados 74,4 quilômetros da BR-369, em três fases:

– 3º ano de concessão: km 4,4 ao km 22,3, em Jacarezinho e Cambará;

– 4º ano de concessão: km 22,3 ao km 51,8, em Andirá e Bandeirantes;

– 5º ano de concessão: km 60,9 ao km 88,2, em Santa Mariana e Cornélio Procópio.