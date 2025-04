Granizo, ventania e chuva estão previstos para o alerta vermelho no Paraná

No estado do Paraná e de São Paulo, há condições de ventania e granizo. As rajadas nesses estados podem variar de 60 a 80 km/h. Com isso, o risco de queda de galhos e árvores é alto.

Na sexta-feira (25), a chuva diminui no Sul do Brasil e em Mato Grosso do Sul, mas continua no estado de São Paulo.