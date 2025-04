Uma colisão lateral na noite de terça-feira (22), por volta das 19h20, no quilômetro 49+960 metros da rodovia PR-422, resultou na morte de um motociclista de 33 anos. A vítima, identificada como J.A.S.L., conduzia uma Honda/CG 125 com placa de Tomazina-PR.

De acordo com informações coletadas no local do acidente pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o sinistro ocorreu quando uma GM/C20 Customs com placas de Wenceslau Braz-PR, saía de uma estrada rural para acessar a PR-422. Neste momento, houve o abalroamento lateral com a motocicleta, que trafegava pela rodovia no sentido Wenceslau Braz a Tomazina.

O condutor da motocicleta foi encaminhado ao hospital de Tomazina, onde, infelizmente, veio a falecer posteriormente.

O motorista da GM/C20 Customs não aguardou a chegada da equipe de atendimento no local.

As autoridades competentes foram acionadas às 19h50 para atender a ocorrência.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) investigará as circunstâncias do acidente para determinar as responsabilidades