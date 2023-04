Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nos dias 30 e 31 de março de 2023, a estudante Gabriele Cardoso Da Cruz e o estudante Vitor Hugo De Souza Bispo, membros dirigentes do CreaJr-PR, representaram o curso de Engenharia de Controle e Automação do IFPR campus Jacarezinho no 16º Encontro Estadual do CreaJr-PR. Encontro que possui como objetivo promover o conhecimento sobre o órgão regulador da futura profissão, sua estrutura e organização, além de incentivar a prática do exercício profissional ético e responsável.

O encontro contou com a participação de membros dirigentes, diretoria, conselheiros, coordenadores de curso e outros representantes do Sistema Confea/Crea e Mútua, sendo um importante momento para alinhar os desafios do ano para o Programa Crea-Jr e possibilitar que os acadêmicos se aproximem ainda mais do sistema profissional Crea.

Na ocasião, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer os principais produtos do Programa CreaJr-PR disponíveis para os membros dirigentes e corporativos, participaram de uma discussão sobre o Sistema de Governança Cooperativa do Crea-PR, e além disso, realizaram a Oficina Planejando a Pauta Mínima, onde desenvolveram o planejamento das ações regionais para o ano.

A programação também incluiu palestras sobre marketing e construção de uma marca pessoal, oficina sobre “Como fazer um Pitch de impacto”, além de apresentações sobre todo o trabalho desenvolvido pelo Crea-PR.