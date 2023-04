Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem atirou em duas pessoas na saída de uma balada em Curitiba, na madrugada deste sábado (22), na rua Desembargador Westphalen, no Parolin. O crime teria sido motivado por ciúmes.

Testemunhas relataram que o motorista entrou pela contramão, parou o carro perto do casal, que saía de uma casa noturna, e atirou várias vezes.

Um jovem de 23 anos foi o alvo do atentado e precisou ser encaminhado pelos socorristas em estado grave a um hospital na capital. Ele estaria com a ex-namorada do autor do atentado.

Outros tiros atingiram uma mulher que sequer conhecia o jovem ferido ou o atirador. A mulher, que acompanhava o jovem e seria ex do atirador, deixou o local e não foi identificada pela PM, mas não teria ficado ferida. A Polícia busca imagens de câmeras de segurança para identificar e localizar o autor do crime.