No último sábado (25), por volta das 11 horas, policiais rodoviários federais tentaram abordar um motorista que dirigia um Corolla, na BR-277, na altura do município de Balsa Nova (PR).

O motorista não parou e iniciou uma fuga que durou cerca de meia hora. Durante a perseguição, ele transitou pela contramão, ultrapassou caminhões em locais proibidos, ameaçando pedestres e atentando contra a própria vida.

Além disso, enquanto o homem era perseguido, fardos e tabletes de maconha eram atirados do carro, colocando em risco os policiais e demais usuários da rodovia. Em determinado momento, o motorista parou o carro e foi abordado. Além do motorista, um passageiro também foi detido.

No porta-malas e no interior do carro, foram apreendidos diversos tabletes de maconha. Resgatada a droga jogada na rodovia, a apreensão totalizou 422 quilos de maconha.

A apreensão contou com o apoio da Guarda Municipal de Campo Largo (PR) e da Polícia Militar.

A dupla e maconha foram encaminhadas para a Polícia Civil em Campo Largo para o registro dos crimes.