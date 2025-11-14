Após os tornados que atingiram as cidades de Candói, Laranjeiras do Sul e Rio Bonito do Iguaçu, o formato de uma nuvem assustou moradores de Palotina, no Oeste do Paraná. A situação foi registrada, nesta quinta-feira (13), por moradores do município.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a nuvem se trata de um funil.

“Caso tenha tocado o solo, pode ser considerada um tornado. Entretanto, ela não se originou de uma supercélula. Tornados não associados a uma supercélula são muito mais fracos”, relatou a empresa.

Quinta, sexta e sábado de chuva

Na quinta-feira (13), a baixa pressão no Paraguai e a chegada de uma nova frente fria vão intensificar as instabilidades, provocando pancadas de chuva em todo o estado, inclusive com risco de temporais e volumes elevados em cidades como Ipiranga, Ivaí e Pinhais.

Na sexta, as chuvas continuam, principalmente no Norte, e se espalham ao longo do dia por todo o Paraná. No sábado, novas instabilidades voltam a atuar, mantendo o tempo instável e as temperaturas mais amenas em grande parte do estado.

Assista o vídeo 👇

