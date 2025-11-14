O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, na tarde desta quinta-feira (13), os gabaritos oficiais das provas objetivas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

Saiba como acessar o gabarito oficial do primeiro dia do Enem 2025

Para acessar o gabarito oficial do primeiro dia do Enem, o participante deve acessar a seção Provas e Gabaritos no portal Gov.br e selecionar o ano de 2025. Estão disponíveis os quatro cadernos de provas (azul, amarelo, branco, verde), além das versões acessíveis, como braile, Libras e materiais com a fonte e imagens ampliadas e superampliadas.

Estão disponíveis as respostas das 90 questões objetivas do exame, sendo 45 questões de linguagens (língua portuguesa, literatura, língua inglesa, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação) e mais 45 questões de ciências humanas (histórias, geografia, filosofia e sociologia).

Como é feito o cálculo da nota final do Enem

Apesar de o gabarito mostrar quais alternativas estão corretas, o número de acertos não representa diretamente a pontuação final do participante. O Inep utiliza a Teoria da Resposta ao Item (TRI), que considera o grau de dificuldade de cada pergunta e a coerência das respostas.

Este modelo avalia se o padrão de acertos do candidato é consistente.

Pedido de reaplicação do Enem 2025

Os candidatos não compareceram a um dos dias de prova do Enem por motivos de doenças infectocontagiosas ou por problemas logísticos podem solicitar a reaplicação da prova, nos dias 16 e 17 de dezembro.

O pedido deve ser feito exclusivamente na Página do Participante do site do Inep. O período para solicitar a reaplicação das provas vai de 17 de novembro até as 12h de 21 de novembro.