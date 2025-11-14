A área verde da Vila Rural, em Jacarezinho (PR), acaba de ser revitalizada com o plantio de 5.000 árvores nativas, em uma iniciativa promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. A ação representa um marco importante na agenda ambiental do município, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a qualidade de vida da população.

Segundo a Secretaria, o projeto tem como objetivo principal restaurar ecossistemas locais, promover o equilíbrio ecológico e melhorar a qualidade do ar. O uso exclusivo de espécies nativas contribui diretamente para a manutenção da biodiversidade, favorecendo o ciclo da água e oferecendo abrigo natural para diversas espécies da fauna e flora regional.

Além dos benefícios ambientais, o plantio também fortalece a conexão da comunidade com a natureza, estimulando práticas de conservação e educação ambiental.

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho agradeceu publicamente ao Secretário de Agricultura, Vanderlei de Souza, e à sua equipe técnica, destacando o empenho e a dedicação na execução do projeto. “Essa ação é um exemplo de como o trabalho conjunto pode gerar impactos positivos duradouros para toda a cidade”, afirmou a administração municipal.

A expectativa é que, nos próximos anos, a área reflorestada se torne um espaço de referência em preservação ambiental e lazer sustentável para os moradores da Vila Rural e de toda Jacarezinho.