Na manhã de quinta-feira, 24, por volta das 6h45, um acidente foi registrado no quilômetro 99 da rodovia PR-436, que liga os municípios de Itambaracá e Bandeirantes, no norte do Paraná. Uma caminhonete Toyota Hilux, prata, com placas de Itambaracá, trafegava no sentido Itambaracá–Bandeirantes quando o condutor perdeu o controle da direção próximo a uma curva, resultando em capotamento.
O motorista, único ocupante do veículo, é um jovem morador de Itambaracá. Ele foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Bandeirantes e encaminhado à Santa Casa de Bandeirantes com ferimentos considerados moderados.
O impacto causou destruição total da caminhonete. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.