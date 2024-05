Um roubo à mão aconteceu na manhã de ontem (26), em uma propriedade rural localizada na PR-151, em Carlópolis/PR. Segundo a Polícia Militar, por volta das 7h, dois homens encapuzados invadiram a residência da vítima e a renderam sob a mira de uma garrucha.

Durante o assalto, os criminosos subtraíram uma camionete modelo RAM Rampage, o celular da vítima e a quantia de R$ 9 mil que foi transferida de sua conta bancária via PIX. De acordo com o relato da vítima, os autores permaneceram na residência por cerca de uma hora, revirando todos os pertences antes de fugirem no veículo roubado.

Após o crime, a vítima acionou a Polícia Militar, que imediatamente iniciou as diligências para localizar os autores e o veículo. Através de informações de populares, os policiais militares foram informados sobre um veículo abandonado em uma área rural do município de Ribeirão Claro, próximo a Carlópolis.

Ao chegarem no local, os policiais confirmaram que se tratava da camionete roubada. A área foi isolada e preservada para a realização da perícia criminal. O veículo foi posteriormente restituído ao seu proprietário.

A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os autores do crime. Até o momento, ninguém foi preso