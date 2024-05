Um grave acidente na PR-092, em Siqueira Campos, no início da noite de ontem (26), provocou a morte de um dos motoristas envolvidos na ocorrência.

O acidente aconteceu por volta das 18h, no km 272+600 da rodovia. Um Fiat Strada, com placas de Arapoti, colidiu com um caminhão, com placas de Iomerê-SC. O condutor do Strada, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o condutor do veículo articulado, de 39 anos, não se feriu.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a picape Strada seguia no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando colidiu frontalmente com o caminhão, que trafegava no sentido contrário. A pista estava molhada no momento do acidente.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jacarezinho. O condutor do caminhão fez o teste do bafômetro, que não constatou a presença de álcool no sangue.

A PRE investiga as causas do acidente.