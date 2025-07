O presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (CISNORPI) e prefeito de Jacarezinho Marcelo Palhares, convida toda região para acompanharem a Assembleia Geral Extraordinária, que acontecerá junto ao Encontro de Prefeitos da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), nesta sexta-feira (04), às 16h30, no Centro de Eventos Barão Victor von Rainer Harbach (salão do CTG), durante a realização da 27ª Fescafé, em Ribeirão Claro.

O evento reunirá prefeitos consorciados de toda a região.

A pauta da Assembleia inclui a apresentação técnica do Programa de Cidades Inteligentes – iniciativa estratégica que visa modernizar a gestão pública municipal e ampliar a eficiência dos serviços à população, discutir o fortalecimento intermunicipal na área da saúde, além de outros informes importantes sobre o andamento das implantações das novas bases do SAMU na 19ª Regional de Saúde, um dos principais avanços do consórcio nos últimos meses.

O encontro representa uma oportunidade relevante para acompanhar decisões que impactam diretamente o futuro da saúde pública e da gestão municipal nos municípios consorciados.