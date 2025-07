A Unidade Sentinela de Santo Antônio da Platina/PR amplia seu escopo de atuação e agora passa a atender pacientes com sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave, incluindo casos de Influenza (gripe).

A mudança ocorre após o cumprimento do principal objetivo da antiga Unidade Sentinela de Combate à Dengue, que foi essencial no diagnóstico e no tratamento precoce da doença. Segundo a diretora do Departamento Municipal de Vigilância em Saúde, Tânia Canto Bardal, o trabalho eficaz da equipe e o apoio da gestão municipal foram decisivos para que nenhum óbito por dengue fosse registrado na cidade.

“Diagnóstico feito, o paciente era acompanhado em sua fase mais crítica. Não perdemos ninguém por dengue, mérito dos profissionais envolvidos e do prefeito Gil Martins, que deu todo o suporte necessário”, destacou a diretora.

Por que a gripe agora preocupa?

A Influenza é uma doença infecciosa aguda, altamente transmissível, que afeta o trato respiratório. Com o aumento dos casos no Estado, a unidade passa a oferecer atenção especializada também aos pacientes com sintomas gripais, a fim de evitar complicações.

Como será o atendimento?

A Unidade Sentinela da Síndrome Respiratória Aguda Grave está localizada na rua Marechal Deodoro, entre o Corpo de Bombeiros e o Ministério Público, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Serviços disponíveis no local:

Atendimento com médico, enfermeiras e técnicas de enfermagem;

Exames de sangue (realizados na própria unidade);

Exame de Raio-X;

Nebulização (inalação);

Primeira dose da medicação prescrita;

Visitas domiciliares em casos necessários;

Encaminhamento rápido para internação hospitalar, se for o caso.

Sintomas mais comuns da Influenza

A população deve ficar atenta aos principais sinais da gripe:

Febre;

Tosse;

Dor de garganta;

Dores musculares;

Dor de cabeça;

Fadiga.

A transmissão ocorre principalmente por gotículas expelidas ao falar, tossir ou espirrar, além do contato direto com secreções de pessoas infectadas.