A partir de 1º de fevereiro de 2026, os beneficiários do Sistema de Assistência à Saúde (SAS) da Macrorregião de Jacarezinho passarão a ser atendidos pelo Hospital Regional de Cornélio Procópio. Até então, os atendimentos aos servidores estaduais vêm sendo realizados na Santa Casa de Jacarezinho.

Com a alteração, a antiga Macrorregião de Jacarezinho terá o nome de Macrorregião de Cornélio Procópio, e vai incluir alguns municípios que faziam parte da Macrorregião de Londrina e são próximos a Cornélio Procópio, além das cidades que já compunham a antiga macrorregião.

Os novos municípios da Macrorregião de Cornélio Procópio são: Andirá, Bandeirantes, Congoinhas, Cornélio Procópio, Itambaracá, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, Sapopema, Sertaneja, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira e Uraí.

O SAS é gerido pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (Seap), por meio do Departamento de Saúde do Servidor (DSS).

“Essas duas grandes mudanças mostram o comprometimento do Governo do Paraná em disponibilizar um atendimento de qualidade e acessível aos servidores de todo o Estado. Esse cuidado com a saúde dos servidores faz com que a administração pública do Paraná continue sendo feita com excelência”, diz o secretário da Administração e da Previdência, Luizão Goulart.

TRANSIÇÃO GRADATIVA– A transferência dos atendimentos ocorrerá de forma gradativa, com o objetivo de garantir a assistência aos servidores e evitar descontinuidade na cobertura do SAS. Em fevereiro, o Hospital Regional de Cornélio Procópio vai realizar apenas atendimentos de urgência e emergência. Os demais serviços serão transferidos de maneira progressiva ao longo dos meses de março e abril.

Os pacientes em tratamento contínuo, como de oncologia e psiquiatria, deverão procurar o serviço de urgência e emergência do Hospital Regional de Cornélio Procópio para dar continuidade aos seus atendimentos durante o período de transição.

A Seap orienta que os servidores acompanhem os canais oficiais para obter novas informações, especialmente sobre o novo sistema de agendamento de consultas e exames, bem como os locais e contatos específicos de atendimento em cada município, que serão amplamente divulgados em breve.

CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS– A transferência dos atendimentos para o Hospital Regional de Cornélio Procópio é relacionada a aspectos contratuais e administrativos. Para assegurar a continuidade dos serviços de assistência à saúde, foi instaurado processo de contratação emergencial, fundamentado nos requisitos legais previstos na Lei nº 14.133/2021. O certame emergencial sagrou vencedor o Hospital Regional de Cornélio Procópio, em processo licitatório tramitado desde setembro de 2025.

Trata-se de um contrato de natureza emergencial, com prazo determinado, encontrando-se em andamento novo processo licitatório regular, no qual poderão participar tanto instituições hospitalares de Jacarezinho quanto de Cornélio Procópio, garantindo-se a ampla concorrência e a busca da proposta mais vantajosa para a administração pública.

ATENDIMENTO REGIONALIZADO – A mudança está alinhada ao modelo regionalizado de atendimento adotado pelo SAS, seguindo a lógica aplicada em outras regiões do Estado. A cidade de Jacarezinho passará a ser uma Mesorregião, com atendimentos de urgência e emergência, como também de especialidades básicas, a partir de 1º de março.

Nos últimos meses, os atendimentos do SAS também mudaram de endereço para servidores das macrorregiões de Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu.