Um homem acusado de tentativa de feminicídio foi preso nesta terça-feira (12) em uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Paraná e a Polícia Militar do Estado de São Paulo. A ação resultou na captura do suspeito, que se evadiu após o crime na cidade de Jacarezinho.

Segundo informações colidas no local pela equipe policial, o homem teria atacado sua ex-companheira e sua enteada com golpes de faca após uma discussão. A vítima, socorrida por vizinhos, sobreviveu e segue em recuperação. O caso, foi registrado como tentativa de feminicídio, e logo que informado, a polícia militar do paraná por meio do setor de inteligência do 2ºBPM, inicio o levantamento de informações que levasse até o paradeiro do autor do fato.

Após receberem informações que o autor teria se evadido para a cidade vizinha, Ourinhos-SP, A equipe entrou em contato com o setor de inteligência do 31°BPM/I de Ourinhos. Com o apoio do policiamento local, o homem foi localizado naquela urbe, sendo então preso e conduzido a delegacia local, ainda em flagrante delito.

As autoridades destacaram que a integração entre forças policiais de diferentes estados foi fundamental para a prisão. “A atuação conjunta foi decisiva para que o indivíduo fosse localizado e retirado de circulação, garantindo a segurança da vítima e da comunidade”, afirmou o Subcomando do 2°BPM, Maj. Leal.

O crime de feminicídio, previsto no Código Penal brasileiro, é considerado homicídio qualificado cometido contra a mulher por razões de gênero, e pode ser punido com até 30 anos de prisão. No caso de tentativa, a pena é reduzida, mas permanece severa.

A Polícia Militar reforça que casos de violência contra a mulher podem e devem ser denunciados pelos canais de atendimento, como o Disque 180 e o 190 para situações de emergência.