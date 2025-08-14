O nome do youtuber Felca viralizou nos últimos dias após a publicação de um vídeo sobre adultização de crianças no perfil do influenciador. Somando mais de 35 milhões de visualizações, a produção denuncia perfis e atividades de pedofilias nas redes sociais. No vídeo, o paranaense também exige mudanças governamentais e cibernéticas.

Natural de Londrina, no norte do Paraná, Felipe Bressanim Pereira, mais conhecido como Felca, nasceu em 1998. O youtuber iniciou a carreira na internet em 2012, produzindo vídeos de jogos e atuando como streamer na plataforma.

Por trás de um canal criado em 2017, que reúne mais de 4,8 milhões de inscritos, o influenciador também faz sucesso no Instagram e no TikTok, somando milhares de fãs no país. Ao longo dos anos, Felca mudou o foco dos vídeos voltados a jogos para produções de comédia e reações a conteúdos viralizados.

O paranaense também ficou conhecido por produzir lives com outros influenciadores e artistas, em São Paulo, onde mora atualmente.

Confira a trajetória de notoriedade do youtuber Felca

Um dos principais vídeos viralizados do influenciador foi compartilhado em maio de 2023. Na gravação, Felca testa exageradamente a base da “We Pink”, empresa da influenciadora Virgínia Fonsesca. O paranaense ganhou notoriedade nacional após destacar problemas do produto de forma cômica, se tornando um meme na internet.

Meses depois, o youtuber também denunciou lives de NPC no TikTok, que consiste em usuários produzindo lives interpretando personagens não jogáveis de alguns videogames. O material arrecadou R$ 31 mil, doados para instituições de caridade como a Amigos do Bem, Fundação Sara, Fundação HAJA, Instituto Ayrton Senna e Ampara Animal.

Felca recusou contrato de R$ 50 milhões para divulgar “Tigrinho”

Além do vídeo recente sobre adultização de crianças, neste ano o influenciador advertiu artistas e influenciadores que participaram da CPI das Bets, visto que a comissão aparentava mais “um grupo de amigos brincando” e não uma reunião de investigações sérias.

O youtuber também revelou que recusou um contrato de R$ 50 milhões para divulgar o “Tigrinho”, sendo convocado pela deputada Soraya Thronicke para depor na CPI como um contraponto.

O youtuber também foi reconhecido como Parceiro Nacional da Saúde Mental pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) após falar sobre importância do debate sobre a ludopatia, o vício em apostas conhecido pela OMS.

Felca recusou contrato milionário de “Tigrinho” (Foto: reprodução/ rede sociais)

Casa Legislativa contabiliza 32 projeto sobre adultização após vídeo

O nome do influenciador voltou a agitar as redes no último dia 6, com vídeo que denuncia a adultização, exploração de menores na internet e a pedofilia nas plataformas. A repercussão também foi causada pela crítica de Felca ao conteúdo do influenciador Hytalo Santos.

. O homem é acusado de sexualizar crianças e adolescentes para ser monetizado desde 2024 pelo Ministério Público da Paraíba.

Após a publicação, cerca de 32 projetos sobre adultização foram contabilizados pela Congresso Nacional.

*Com supervisão de Guilherme Fortunato