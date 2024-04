O processo da Unicentro de seleção de estudantes para a Operação Rondon Paraná 2024, lançada há alguns dias, está aberto. Os interessados têm até o dia 3 de maio para efetuar a inscrição, de forma gratuita, pelo site de eventos da universidade. O edital está disponível AQUI . As demais universidades estaduais estão com editais em andamento especificando as regras de ingresso ( UEL , UEPG e Unioeste ), já tiveram as seleções realizadas (UEM e Unespar) ou ainda vão publicar o edital, caso da UENP.

De maneira geral, podem se inscrever nos editais acadêmicos regularmente matriculados no ano letivo de 2024. Também é requisito que o candidato tenha 18 anos ou mais até um dia antes do início da operação e que tenha disponibilidade para participar das atividades de formação e do período das ações.

Neste ano, as ações extensionistas da operação serão realizadas em 18 cidades: Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Candói, Cantagalo, Foz do Jordão, Goioxim, Inácio Martins, Mangueirinha, Marquinho, Mato Rico, Palmital, Pinhão, Pitanga, Prudentópolis, Reserva do Iguaçu, Santa Maria do Oeste, Turvo e Virmond. Esse número ainda pode sofrer alguma mudança porque depende do credenciamento das prefeituras.

As atividades da Operação são divididas em três conjuntos de ações. O Conjunto A é constituído por ações voltadas à Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, e Saúde. Já o Conjunto B integra ações com foco em Comunicação, Meio Ambiente, Tecnologia e Produção, e Trabalho. Os conjuntos A e B devem ser multidisciplinares e serão constituídos por dois professores e 10 estudantes. Podem concorrer às vagas acadêmicos de todos os cursos.

Já o Conjunto C é constituído por ações de comunicação, por isso as vagas são reservadas aos acadêmicos matriculados nos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Nesse conjunto, serão, ao todo, seis vagas para acadêmicos.

A Operação Rondon Paraná será realizada entre 5 e 19 de julho nos municípios da região Centro-Sul. A proposta é organizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (Seti) e, nesta edição, está sob a coordenação-geral da Unicentro, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.