Um acidente envolvendo um caminhão frigorífico carregado com frango congelado foi registrado na tarde desta quarta-feira (6) na BR-369, em Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento ocorreu por volta das 12h no km 30 da rodovia, no trecho entre Cambará e Ourinhos. Com o impacto, parte da carga ficou espalhada às margens da pista, exigindo a atuação das equipes para controle da situação e segurança do tráfego.

O motorista do caminhão sofreu ferimentos considerados leves. Ele recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, na sequência, foi encaminhado ao pronto-socorro de Cambará para avaliação médica.

Durante os trabalhos de remoção do veículo e transferência da carga, a faixa da direita permaneceu interditada temporariamente. Mesmo com a operação, o fluxo de veículos continuou pela faixa restante, sem grandes retenções no trânsito.

Equipes da PRF acompanharam toda a ocorrência e realizaram a sinalização do trecho para evitar novos acidentes. As circunstâncias que provocaram o tombamento serão investigadas por meio de laudo técnico.