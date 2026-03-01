Na manhã deste domingo (1º de março de 2026), uma operação de emergência realizada pelo Corpo de Bombeiros de Ourinhos impediu que um incidente no Rio Paranapanema tivesse consequências fatais. A ação ocorreu nas proximidades da ponte pênsil que conecta Chavantes (SP) a Ribeirão Claro (PR).

Os militares estavam na região para uma vistoria preventiva, após um princípio de incêndio registrado na estrutura da ponte durante a madrugada. Durante o trabalho, perceberam que um jovem nadava com dificuldade e, em poucos instantes, começou a se afogar.

Segundo relatos, o rapaz foi surpreendido pela força da correnteza e pelo cansaço físico. A equipe de resgate entrou em ação imediatamente, conseguindo retirá-lo da água em segurança. Consciente, ele recebeu atendimento inicial no próprio local.

A identidade do jovem não foi divulgada pelas autoridades. O episódio reforça a importância da presença constante dos bombeiros em áreas de risco e a rapidez das equipes em situações de emergência.