ria realizadas desde o início da concessão, a concessionária já executa as ampliações de capacidade nas BR-277, BR-153 e BR-369, que somam R$ 1,5 bilhão em investimentos e têm entregas previstas para 2027.

No segundo ano de concessão, a EPR Litoral Pioneiro investe R$ 445 milhões, valor que integra o total de R$ 8 bilhões previstos para os primeiros sete anos de administração das rodovias federais BR-153, BR-277 (entre Curitiba e Paranaguá) e BR-369, além das estaduais PR-092, PR-151, PR-239, PR-407, PR-408, PR-411, PR-508, PR-804 e PR-855. O volume de recursos reforça o compromisso contratual da concessionária com a excelência operacional, a modernização da infraestrutura e o desenvolvimento regional do Paraná.

“Se trata de uma verdadeira transformação nas rodovias paranaenses que a EPR Litoral Pioneiro está executando com muito planejamento, responsabilidade regulatória e investimento estruturado de longo prazo. Não estamos falando apenas sobre entregas de obras, mas sim de desenvolvimento para as comunidades do entorno e crescimento da economia de todo o Paraná”, destaca diretor-presidente da EPR no Núcleo Paraná, Marcos Moreira.

Segurança e qualidade

O trabalho da concessionária nestes últimos doze meses garantiu a elevação da qualidade do trecho atendido, com reflexos diretos na segurança viária e na preservação de vidas. Entre março de 2025 e fevereiro de 2026 a concessionária prestou 116 mil atendimentos, entre eles 24 mil de socorro mecânico e 5 mil atendimentos de socorro médico. Entre os personagens destas histórias estão mais de 20 pessoas que foram salvas pela área de escape da BR-277, em Morretes, e três famílias que contaram com o suporte da concessionária no nascimento de seus bebês, nas cidades de Curitiba, Paranaguá e Carambeí.

Destaque também para a recuperação do pavimento realizado em todo o trecho atendido, conforme parâmetros de qualidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A previsão final é que sejam recuperados 415 quilômetros de faixas e cerca de 20 mil toneladas de pavimento sejam aplicadas no serviço de fresagem, além da realização de microrrevestimento e microfresagem em 1,5 milhão de m² de pista. O trabalho de recuperação contempla ainda a limpeza dos sistemas de drenagem, que receberam manutenção completa, a substituição de cerca de 200 placas de sinalização vertical e mil dispositivos de sinalização horizontal revitalizados.

O segundo ano de concessão é marcado ainda pelo investimento em estruturas essenciais para a segurança das rodovias. A ponte sobre o riacho Passa Sete, na PR-408, em Morretes, recebeu reforço em sua estrutura, o que permitiu o aumento da capacidade no fluxo em direção a Morretes e Antonina, no Litoral do Paraná. Durante o período de interdição temporária, inclusive, nenhuma intercorrência foi registrada no local, situação que ilustra o cuidado com a sinalização e a comunicação aos usuários. O mesmo foi realizado na PR-407, em Paranaguá, onde as três passarelas para pedestres passaram por recuperação e reforço da estrutura.

A inovação está ainda na recuperação do pavimento rígido da avenida Bento Rocha, em Paranaguá. A concessionária adotou no local o uso do concreto de cura rápida, tecnologia australiana que permite que a rodovia seja liberada em poucas horas após o trabalho, sem interferir no intenso fluxo de caminhões em direção ao Porto de Paranaguá e reduzindo o tempo total do trabalho no trecho.

Os caminhoneiros que circulam pelas rodovias administradas pela EPR Litoral Pioneiro terão também mais conforto a partir da inauguração do primeiro Posto de Parada e Descanso, nas próximas semanas. O prédio foi construído pela concessionária na PR-092, em Arapoti, com quase 400m² de edificação e 61 vagas seguras de estacionamento, além de espaço para descanso, refeitório equipado com aparelho de micro-ondas e bebedouro, lavanderia, banheiros com chuveiros e fraldário. A iniciativa está alinhada às diretrizes nacionais de valorização dos motoristas profissionais e promoção da segurança nas estradas.

Entre as novas estruturas construídas pela concessionária estão também três postos da Polícia Rodoviária Federal, na BR-277 (Morretes), na BR-369 (em Bandeirantes) e na BR-153, em Santo Antônio da Platina, além de uma delegacia para corporação na BR-277 em Curitiba.

Reconhecimento

A atuação e o compromisso da EPR Litoral Pioneiro garantiram um marco inédito no estado. A empresa se tornou a primeira concessionária a receber recomendação para certificação do Sistema de Gestão Integrado (SGI) nas normas ISO 9001, 14001, 45001 e 39001. O reconhecimento comprova que a concessionária é comprometida com a gestão de qualidade de seus processos, atua com responsabilidade socioambiental, promove um ambiente seguro e saudável para seus colaboradores e trabalha na redução de riscos, com foco na preservação da vida.

“Chegamos ao fim do segundo ano de concessão considerando o trabalho até aqui um sucesso, que faz a diferença na vida das pessoas e leva desenvolvimento aos municípios cortados por nossas rodovias”, avalia Moreira.