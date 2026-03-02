Na noite de quinta-feira (27), por volta das 22h, uma operação policial realizada no bairro Cohapar resultou na prisão de dois indivíduos e na apreensão de drogas, após denúncias anônimas indicarem a prática de tráfico de entorpecentes em uma residência na Rua Antônio Juventino de Moura Neto.

Segundo informações levantadas pelas equipes durante o serviço operacional, o principal suspeito já utilizava monitoramento eletrônico em razão de condenação anterior pelo mesmo tipo de crime. Diante disso, foi montada vigilância nas imediações do imóvel, sendo constatada intensa movimentação de pessoas conhecidas no meio policial, entrando e saindo do local em curtos intervalos de tempo — característica típica do comércio ilícito de drogas.

Durante a ação, um segundo indivíduo foi visualizado na parte externa da residência em conversa com o suspeito. Ao notar a aproximação da viatura, ele passou a alertar o morador sobre a presença policial. Foi então dada ordem legal de abordagem, prontamente acatada por um dos homens, enquanto o outro desobedeceu e fugiu para o interior do imóvel.

A equipe conseguiu alcançá-lo, sendo localizada ao solo, nas proximidades, uma pequena porção de substância análoga à maconha. Em buscas no quarto utilizado pelo suspeito, foram encontradas porções de substância análoga à cocaína já fracionadas e embaladas para venda, outra porção de maconha e uma pequena quantia em dinheiro.

Antes da formalização da prisão, o indivíduo voltou a fugir, correndo em direção a uma área de mata próxima. Com apoio das equipes ROTAM e Canil, foi realizado cerco e varredura na região. Informações de populares indicaram que o suspeito havia retornado à rua e se escondido na residência de um familiar, local já conhecido por denúncias relacionadas ao tráfico.

Ao chegar ao endereço, outro homem tentou impedir a entrada da equipe, desobedecendo às ordens policiais e apresentando resistência. Após a contenção, os policiais localizaram o suspeito escondido em um dos quartos, deitado sob uma coberta. Ao receber voz de prisão, ele reagiu com agressões físicas, sendo necessário o uso de força moderada e proporcional para contê-lo e algemá-lo.

Durante as buscas na residência, foram encontrados objetos utilizados na preparação e comercialização de drogas, como balança de precisão com resquícios de entorpecentes, materiais para fracionamento e pequenas porções de substância análoga ao crack, localizadas inclusive com auxílio de cão farejador.

Diante dos fatos, ambos os envolvidos receberam voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desobediência e desacato. Após os procedimentos iniciais na unidade policial, foram encaminhados ao hospital para avaliação médica e, posteriormente, apresentados à Delegacia de Polícia, juntamente com as substâncias e objetos apreendidos, para as providências legais cabíveis.