Na noite de quinta-feira, 21 de agosto, uma equipe do Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, realizou um atendimento de emergência que salvou a vida de um bebê de apenas dez meses.

De acordo com informações da corporação, familiares da criança chegaram ao quartel em estado de desespero, após perceberem sinais de engasgo e obstrução das vias aéreas. Os bombeiros agiram com rapidez e aplicaram técnicas de desobstrução respiratória, conseguindo restabelecer a respiração do bebê.

Após o procedimento, os profissionais monitoraram os sinais vitais da criança, que apresentou melhora imediata. O atendimento foi considerado bem-sucedido.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Norte Pioneiro reforçou seu compromisso com a comunidade e destacou que permanece em constante prontidão para atuar em situações críticas e prestar socorro em emergências.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DNqRy3GMxPW/?igsh=MThzanpreWRwcXdoaw==