No dia 15 de agosto de 2025, a Câmara de Vereadores do município de Tomazina realizou uma solenidade para conceder moção de aplausos ao 3° Sargento Guerra e ao Cabo Pereira, policiais esses que foram promovidos devido há um ato de extrema coragem.

A homenagem contou com a presença do prefeito municipal, vereadores, autoridades religiosas, representantes da sociedade civil e do auxiliar do comando do 2° pelotão, 3° Sargento Almeida.

O reconhecimento se refere ao dia 04 de novembro de 2024, quando um homem de 72 anos caiu da ponte do Rio das Cinzas, em Tomazina. Durante a ocorrência, a equipe avaliou as possibilidades de resgate e, de forma coordenada, o então Cabo Guerra entrou na água para retirar a vítima, enquanto o Soldado Pereira permaneceu em apoio terrestre. Após a retirada, já em estado de inconsciência, o senhor recebeu manobras de RCP executadas por Pereira, que conseguiu reanimá-lo e garantir sua sobrevivência.

O ato de extrema coragem, também foi reconhecido pela corporação, a qual promoveu o então Cb. Guerra a graduação de 3°sgt, e o Sd. Pereira a graduação de Cabo.

A homenagem simboliza o apreço da comunidade à bravura, ao preparo técnico e ao espírito de serviço dos profissionais que arriscaram suas vidas para salvar outra.