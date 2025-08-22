Na madrugada desta quinta-feira, 22 de agosto, por volta das 00h30, um ônibus foi tomado por chamas de grandes proporções enquanto trafegava pela rodovia BR-369, nas proximidades da cidade de Cambará, no norte do Paraná. Apesar do susto, todos os passageiros conseguiram desembarcar a tempo e saíram ilesos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e atuou no combate ao incêndio. Equipes da EPR e da Polícia estiveram no local, prestando apoio e adotando as medidas necessárias para garantir a segurança e investigar as causas do incidente.

O tráfego na região foi parcialmente interrompido durante a operação, mas já foi normalizado. As autoridades seguem apurando os detalhes do ocorrido.

A rápida resposta das equipes de emergência foi fundamental para evitar vítimas e controlar a situação.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DNqOFIls8W3/?igsh=MXVtb29sNnk4emkyMA==