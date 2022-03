Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Santo Antônio da Platina (PR), por volta da uma hora da manhã deste domingo (27), uma grande quantidade de mercadorias estrangeiras contrabandeadas.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem, na BR-153, em uma caminhonete Fiat Toro com placas de Ibiporã que seguiria para São Paulo (SP). Após vistoriarem a caçamba, os agentes encontraram as mercadorias, que estavam divididos em vários fardos. No veículo viajavam marido e mulher, moradores de Ibiporã, que informaram que ganhariam certa quantia em dinheiro pelo transporte.

Ao todo, foram apreendidos diversos itens eletrônicos e de informática, dentre eles 285 celulares, inúmeros relógios digitais, notebooks, cartão de memória e roteadores. Os produtos estão estimados em um valor de aproximadamente de R$ 250 mil.