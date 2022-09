Neste final de semana as temperaturas no Paraná devem passar por uma “grande virada”. Para aqueles que vivem no aguardo do calor, os termômetros podem bater 34ºC. Porém, está elevação antecede uma frente fria prevista para chegar a 7ºC no domingo (11).

As chuvas perdem força e o tempo volta a ficar estável sobre o Paraná. O sol também deve predominar em praticamente todas as regiões do estado, informa o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). Com isto, acontece uma elevação expressiva nas temperaturas, marcando a maior máxima em Umuarama e Paranavaí atingindo 32ºC.

Conforme o Simepar, o tempo se mantém estável em grande parte das regiões paranaenses e o sol predomina nesta sexta-feira (9). Em Paranavaí, a máxima chega a 34ºC. Em Maringá e Umuarama os termômetros marcam 32ºC.

“No entanto, algumas áreas de instabilidade poderão se desenvolver entre o sudeste e centro-sul paranaense, provocando chuvas isoladas e de curta duração entre o período da tarde e da noite”, publicou o site.

A instabilidade no clima chega na madrugada do sábado (10), com o avanço de uma frente fria no Paraná – o que deve provocar novos eventos de chuvas em algumas regiões como: Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco e Laranjeiras do Sul.

“No sábado uma frente fria segue avançando pelo Paraná, provocando chuvas no decorrer do dia , principalmente em regiões da metade do sul do estado, com temperaturas mais amenas nesse setores”, diz o Simepar.

Previsão do tempo para quinta-feira (8)

(Foto: Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar))

Previsão do tempo para sexta-feira (9)

(Foto: Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar))

Previsão do tempo para sábado (10)

(Foto: Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar))

Previsão do tempo para domingo (11)

(Foto: Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar))

Previsão do tempo para segunda-feira (12)