O prefeito municipal de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD) esteve em Curitiba nesta terça-feira (dia 27) quando aproveitou a estadia na capital para entregar ao governador Ratinho Junior, do mesmo partido, convite para visitar a Fetexas 2023, que começa no próximo dia 13. Além do convite, o prefeito entregou também um kit acondicionado em uma embalagem caracterizada com a logomarca do evento contendo alguns brindes.

A Fetexas, criada em 1990, vem crescendo no conceito regional em virtude da grade de shows, composta por artistas de renome no cenário nacional, aliados à tradição do Baile do Texas, que este ano completa 63 edições. O Baile começou em 1958 e só teve uma interrupção entre 2020 a 2021, em virtude da pandemia do coronavírus.

Palhares, além do governador, já convidou pessoalmente diversas autoridades, como o vice-Governador Darci Piana, os deputados estaduais Mauro Moraes, Luiz Cláudio Romanelli e Alexandre Cury, o secretário de Estado das Cidades e vice-Prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, o Chefe de Gabinete do Governador, Darlan Scalco, e o presidente da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Edmar Santos, prefeito de Santa Cecília do Pavão.

“A Fetexas vem ganhando importância e se transformando em um evento de grande porte. Teremos empresas expositoras, atrações como o Motocross, Rodeio, Trilha de Jipeiros, Cavalgada, e os grandes shows com Zé Neto e Cristiano, Thiaguinho, Matheus e Kauan e Fernando e Sorocaba, que se apresentará no Baile do Texas”, destaca o prefeito. Para o ano que vem, a estrada de acesso, Avenida Manoel Pereira Garrido Filho, que liga o recinto da Fetexas à Rodoviária, estará pavimentado. Segundo o prefeito, a obra já está licitada e contratada, e será iniciada assim que o Jardim Europa tiver a pavimentação concluída.

A Fetexas está sendo organizada em parceria entre a Prefeitura e a Associação de Eventos Culturais de Jacarezinho (AECJ). Presidida pelo empresário Airton Setti, o Baile do Texas será organizado pela empresa Setti Eventos, de sua propriedade.

Segundo Setti, este ano o Baile do Texas será realizado em uma tenda gigante, nos moldes daquela usada em 2022 para os shows da Fetexas. “Teremos um espaço mais amplo e arejado, com o bar funcionando no Pavilhão, onde também estará abrigado o policiamento, tanto da Polícia Civil quanto Militar, que proporcionarão segurança e tranquilidade para que todos possam desfrutar da hospitalidade jacarezinhense”, pontua o organizador.

A Fetexas acontece de 13 a 16 de julho, no Centro de Eventos Prefeito José Antonio de Oliveira.

Cavalgada é neste domingo (dia 2)

A 45.a Cavalgada Texana, que ocorria simultaneamente à Fetexas, este ano será realizada antes, já no próximo domingo, dia 2, a partir das 9 horas. A Cavalgada partirá da Estação Ferroviária e Avenida João de Aguiar, prosseguirá pelo trajeto tradicional pelas ruas da cidade, até chegar ao Centro de Eventos, onde serão recepcionadas as Comitivas, cavaleiros e amazonas.

Segundo o secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de Jacarezinho, Willian Ferreira, popularmente conhecido por Makito, a ideia foi desafogar o espaço do Centro de Eventos durante a Fetexas. “Acumulamos um grande público, e causava certa confusão no recinto. Com isso vamos organizar melhor a Cavalgada e proporcionar mais tranquilidade às famílias participantes”, explica o secretário.

Além da Cavalgada, no recinto serão disponibilizados brinquedos infláveis para as crianças, pula-pula, piscina de bolinhas, entre outras atrações. Aos participantes do desfile também será oferecido um delicioso almoço, abrilhantado com o som da dupla Henrique e Moretto. “Convidamos a todos que participem com a gente. Lazer e diversão são importantes para renovarmos as energias e continuarmos firmes no trabalho”, finaliza o Secretário.

Obs: Estacionamento da Cavalgada será gratuito.