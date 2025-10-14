Um menino de 12 anos morreu após ser picado por um escorpião-amarelo no município de Cambará, no norte pioneiro do Paraná, na última segunda-feira (13). A criança chegou a receber o soro antiescorpiônico, mas não resistiu.

O menino, identificado como Thaygo Henrique, deu entrada no Pronto Socorro Municipal de Cambará por volta das 18h06 de sábado (12), após ser picado pelo animal. Segundo nota da Secretaria Municipal de Saúde, ele foi avaliado pela equipe médica, que acionou o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) para orientação sobre o tratamento inicial e administração de medicamentos sintomáticos.

Cerca de 30 minutos depois, o quadro clínico de Thaygo apresentou piora, com sintomas compatíveis com envenenamento como calafrios, náuseas, cefaleia e prostração. Diante da gravidade, o CIATox orientou a transferência do paciente para uma unidade que tivesse o soro antiescorpiônico disponível, no caso a Santa Casa de Jacarezinho.

Uma ambulância do SAMU chegou a ser acionada para o transporte, mas durante o deslocamento o estado de saúde do menino se agravou, com queda de saturação. O veículo de socorro retornou a unidade de Cambará.

De acordo com a Prefeitura, as equipes do SAMU avançado e da 19ª Regional de Saúde foram mobilizadas e seguiram para o município levando o soro. Apesar de receber o antídoto, o menino morreu na última segunda-feira (13).

“Por volta das 19h30, o soro já estava sendo administrado na criança, totalizando seis ampolas, de acordo com orientação técnica do CIATox. Após a aplicação, o paciente apresentou melhora imediata do quadro clínico e, concluído o tratamento, foi transferido pelo SAMU para o Hospital Universitário de Londrina, saindo de Cambará por volta das 20h15, em estado estável, segundo relato médico.”Infelizmente, apesar de todos os esforços, a criança veio a óbito já em Londrina, nesta segunda-feira (13)”, diz o comunicado oficial.

Através das redes sociais, uma familiar do menino criticou a situação do cidade ao citar que o município estaria com uma infestação do animal.

“Sim, meu sobrinho veio a óbito, aí fica a pergunta? Como uma cidade está infestada de escorpiões e não tem o soro que pode salvar a vida da pessoa? Pq os escorpião pelo que eu sei já faz muito tempo que tem quando vão tomar as providências para salvar a vida. Tem que ter ação de emergência pra Cambará, ter as condições de aplicar esse soro, pelo Amor de Deus!!! Atitude gente!!!”, escreveu uma tia do menino.

Prefeitura de Cambará se manifesta após morte de menino por picada de escorpião

Em nota, a Prefeitura de Cambará manifestou pesar pela morte e afirmou que todos os protocolos de emergência foram acionados de imediato, com apoio do CIATox, do SAMU e da 19ª Regional de Saúde. A Secretaria Municipal também explicou que o soro antiescorpiônico ainda não está armazenado na cidade, devido a exigências técnicas de conservação e capacitação profissional específicas, mas que o município já está em processo de adequação para viabilizar o armazenamento local “o mais breve possível”.

“Estamos profundamente consternados com essa perda e manifestamos nossa solidariedade à família. Todas as medidas técnicas e protocolos de emergência foram acionados de imediato, com o apoio dos órgãos regionais e estaduais de saúde”, disse o secretário municipal de Saúde, em comunicado.