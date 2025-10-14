A Prefeitura de Jacarezinho lança, nesta sexta-feira, 17 de outubro, às 13 horas, no Cine Teatro Iguaçu, o Programa +Cultura para as Crianças — uma política pública inovadora que busca garantir o acesso contínuo, gratuito e qualificado de crianças e adolescentes da rede pública às atividades culturais.

Idealizado pelo Departamento de Cultura, em parceria com as Secretarias Municipais de Educação e Assistência Social, o programa consolida-se como um marco na história das políticas públicas de cultura do município, ao instituir uma ação permanente de formação cultural e cidadania voltada à infância e à juventude.

Diagnóstico e base legal

O +Cultura para as Crianças nasce a partir de um diagnóstico realizado junto às escolas municipais, que revelou que mais de um terço das crianças de Jacarezinho nunca havia participado de uma atividade cultural regular. A constatação evidenciou a necessidade de criar políticas estruturadas que aproximem os estudantes da arte e dos espaços culturais da cidade.

O programa +Cultura foi concebido em consonância com os artigos 6º, 215 e 216 da Constituição Federal, com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Plano Nacional de Cultura e o Plano Nacional de Educação, que reconhecem o direito de acesso à cultura como parte essencial da formação humana. A iniciativa reafirma o compromisso com a democratização cultural e a promoção do desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, por meio de experiências artísticas e educativas que ampliam horizontes e fortalecem vínculos comunitários.

Organizado em cinco eixos de ação, o +Cultura abrange: Cinema para Crianças, com sessões educativas e culturais em salas e espaços itinerantes; Teatro e Artes Cênicas, que promove espetáculos e vivências teatrais; Museu e Patrimônio, com visitas a exposições e museus locais e regionais; Circo e Cultura Popular, voltado à valorização das expressões tradicionais; e Mediação Cultural e Transporte Gratuito, garantindo acesso seguro, gratuito e inclusivo às atividades.

Além disso, o programa prevê que parte da programação cultural oficial do município contemple ações voltadas à infância, ampliando a presença das crianças em eventos como o Fejacan, o Carnaval de Rua, o Salão de Artes Plásticas e o Festival EnCena.

Marco de integração entre cultura e educação

O prefeito Marcelo Palhares destacou que o programa simboliza um avanço decisivo na consolidação de Jacarezinho como referência em políticas públicas culturais. “O +Cultura para as Crianças é mais do que um projeto: é uma política pública estruturante, pensada para transformar o acesso à cultura em um direito real e cotidiano. Quando investimos na formação cultural das nossas crianças, estamos construindo uma cidade mais humana, criativa e preparada para o futuro. É motivo de orgulho ver Jacarezinho dando exemplo para o Paraná.”

A secretária municipal de Educação, Aline Roberta da Silva, reforçou a importância da parceria entre cultura e educação para o desenvolvimento integral das crianças: “A arte e a cultura são dimensões fundamentais da educação. Este programa leva nossos alunos ao teatro, ao cinema, ao museu, ao circo — espaços que ampliam o olhar e fortalecem o aprendizado. É uma ação que dialoga diretamente com a escola e com o projeto de formação humana que defendemos.”

Segundo o diretor de Cultura, James Rios de Oliveira Santos, o programa representa uma mudança estrutural na forma como o município pensa a política cultural. “Estamos consolidando uma política pública de longo prazo, com base legal, metas e estrutura de acompanhamento. O +Cultura para as Crianças insere a infância no centro das ações culturais do município, algo inédito no Paraná. É o início de uma nova etapa, em que o acesso à arte e à cultura será tratado como direito essencial de todas as crianças.”

Lançamento

O lançamento do Programa +Cultura para as Crianças acontece nesta sexta-feira (17 de outubro, às 13h, no Cine Teatro Iguaçu) com a presença de autoridades municipais, educadores, conselheiros, artistas e lideranças comunitárias.

Durante o evento, será exibido o filme “Super Wings em Velocidade Máxima”, com classificação indicativa livre e duração de 1h29, em sessão gratuita destinada aos alunos da rede pública municipal.

A proposta é que o programa seja institucionalizado por Lei Municipal, garantindo sua continuidade e sustentabilidade como política pública permanente de acesso, formação e cidadania cultural.