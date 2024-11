Um acidente envolvendo um caminhão Scania, carregado de chapas de MDF, interditou parcialmente a rodovia PR-958, no km 0+100m, em Wenceslau Braz, na tarde de sexta-feira (1º). O acidente ocorreu por volta das 14h40 e deixou o condutor do veículo ferido.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão, com placas de Curitiba-PR, seguia pela PR-092 quando, ao acessar a PR-958, tombou à esquerda da pista, derramando parte da carga. O condutor, um homem de 56 anos, foi socorrido com ferimentos para o Hospital de Caridade São Sebastião. Ele não realizou o teste do etilômetro.

A dinâmica do acidente ainda está sendo investigada, mas a suspeita é que a combinação de fatores como a curva acentuada no local e o entroncamento das duas rodovias tenham contribuído para o tombamento.

Interdição e trabalho de remoção

Devido à complexidade do acidente e à necessidade de sinalização e segurança no local, a rodovia precisou ser parcialmente interditada. Equipes da Concessionária EPR, da Defesa Civil e da Brigada Comunitária trabalharam no local para sinalizar a via e auxiliar no transbordo da carga.

A remoção do caminhão sinistrado foi concluída por volta das 22h40, liberando totalmente o trânsito na região.